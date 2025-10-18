Суд не стал арестовывать бизнесмена по подозрению в убийстве жены в Казани

В Казани суд не стал выносить решение об аресте мужа-бизнесмена Ирины Шевырёвой, на которую было совершено покушение киллером в мотошлеме. Следствие просило ареста, так как подозреваемый якобы может попытаться скрыться или повлиять на ход расследования.

Иван Шевырёв во время заседания свою вину не признал и заявил, что переживал за Ирину, когда узнал о покушении на неё. Он добавил, что сам пришёл к правоохранителям и не собирается сбегать. Срок его задержания продлили на 72 часа. Также на трое суток продлено задержание отца Ивана Шевырёва Станислава — основателя строительной компании с многомиллиардными госконтрактами «Волга-Автодор».