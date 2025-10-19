Китай едва не «потерял связь со временем» после масштабной кибератаки США

Министерство государственной безопасности Китая обвинило Агентство национальной безопасности США в целенаправленной кибератаке на Национальный центр службы времени (NTSC) в Сиане. Центр отвечает за формирование и трансляцию пекинского времени и снабжает синхронизацией критически важные сферы — связь, финансы, энергетику, транспорт, геодезию и оборону. Об этом пишет Xinhua.

По версии Пекина, операцию начали 25 марта 2022 года: через уязвимость в SMS-сервисе иностранного производителя злоумышленники получили доступ к мобильным устройствам сотрудников и похитили конфиденциальные данные. С 18 апреля 2023 года похищенные учётки якобы использовались для вторжений в компьютеры NTSC. С августа 2023-го по июнь 2024-го, АНБ США развернуло «новый плацдарм», задействовав 42 специализированных средства для интенсивных атак с целью выведения из строя высокоточной наземной системы синхронизации времени.

Атаки случаются поздно ночью, (когда в Пекине ранее утро) а хакеры используют VPN США, Европы и Азии для сокрытия следов. NTSC поручено расследовать инциденты, восстановить системы и укрепить защиту, чтобы избежать сбоев в сетях связи, финансовой системе, энергоснабжении, транспорте и запуске космических аппаратов.

