В Москве артисты и жители столицы высадили в парках более 200 клёнов в День отца

В Москве известные артисты, жители столицы и их дети высадили более 200 деревьев в нескольких городских парках. Акция «Отцовский парк» приурочена к празднованию Всероссийского дня отца. Корреспондент Life.ru побывал в Москворецком парке и узнал, как прошло мероприятие. Сюда съехались представители творческих, спортивных и научных династий, семьи военнослужащих, герои СВО, а также многодетные папы — люди, чья жизнь и труд олицетворяют силу семейных традиций и пример для будущих поколений.

Акция «Отцовский парк» в Москве. Видео © Life.ru

В общей сложности было высажено 230 остролистных клёнов. Посадка деревьев знаменует собой укрепление семейных ценностей и единства, а также должна стать доброй традицией праздника. Бывший солист группы «Белый орёл» композитор Александр Ягья пришёл на мероприятие с двумя дочками. Он рассказал, что вырос в многодетной семье и был четвёртым ребёнком. Поэтому, по его словам, так важно сегодня поддерживать правильный образ отца в обществе, ведь это тот, на ком крепко держится вся семейная жизнь.

«Сейчас посажу дерево и буду хвастаться потом детям. Вообще, многодетность — это хорошо. От двух и выше детей — это уже семья», — сказал композитор. Сам он воспитывает пятерых детей.

Музыкант, основатель группы «Баян микс» Сергей Войтенко пришёл в парк с сыновьями. Он отметил, что День отца быстро укоренился в России, а посадка деревьев символично напоминает об этом. По словам баяниста, родители — это главные фигуры в жизни каждого человека, поэтому важно не забывать об их роли и учить подрастающее поколение уважению к старшим.

«Хотя праздник молодой, но он очень хорошо укоренился. Мы ещё тут сто деревьев посадили, так прямо закоренили праздник. Правильная инициатива. И хорошо, что праздник уже стал всероссийским официальным», — добавил музыкант.

Аналогичные акции прошли и в других городах России. В Севастополе, Симферополе, Сочи было высажено около 300 платанов. В Новосибирске, Иркутске и Хабаровске — по сотне хвойных деревьев.

День отца празднуется в России с 2021 года в третье воскресенье октября.

Ранее участники всероссийского конкурса «Это у нас семейное» раскрыли свои подходы к воспитанию детей в преддверии Дня отца. Масштабный проект на Президентской платформе «Россия — страна возможностей» объединил около 200 тысяч мужчин, которые рассказали о том, чему учат подрастающее поколение. Так, Михаил из Санкт-Петербурга, предприниматель и отец семерых детей, считает фундаментальным принципом сочетание любви и дисциплины. Он подчёркивает необходимость доверительных отношений между родителями и детьми. Его сын Даниил сознательно перенимает отцовскую модель поведения, а дочь Ясмину учат самостоятельности и ответственности за свои решения.