Россияне ринулись скупать «домашние» сауны в преддверии зимы

Среди россиян стремительно набирают популярность компактные домашние сауны. Пользователи публикуют в Сети видео, как собирают их и наслаждаются горячим паром, пока за окном холодает.

Такие комплекты включают всё необходимое для банных процедур и отличаются компактными размерами, что позволяет размещать их даже в условиях стандартной квартиры. Приобрести подобные готовые решения можно на крупнейших торговых интернет-площадках.

