19 октября, 18:28

Россияне ринулись скупать «домашние» сауны в преддверии зимы

Как выглядит домашняя сауна по мнению ИИ. Обложка © GigaChat

Среди россиян стремительно набирают популярность компактные домашние сауны. Пользователи публикуют в Сети видео, как собирают их и наслаждаются горячим паром, пока за окном холодает.

Такие комплекты включают всё необходимое для банных процедур и отличаются компактными размерами, что позволяет размещать их даже в условиях стандартной квартиры. Приобрести подобные готовые решения можно на крупнейших торговых интернет-площадках.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России набирает популярность процедура скротокса — инъекций ботокса в мошонку для эстетической коррекции. Как сообщают врачи, эффект от процедуры проявляется сразу и сохраняется до полугода, устраняя морщины и регулируя потоотделение. Однако специалисты предупреждают о возможных побочных эффектах, включая снижение чувствительности, ухудшение качества спермы и фертильности, и подчёркивают необходимость обязательной консультации перед процедурой.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

