Германия отозвала посла из Грузии после обвинений во вмешательстве

Министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для проведения консультаций. Об этом сообщила официальная страница ведомства в социальной сети X.

Поводом для такого шага стали многомесячные обвинения со стороны грузинских властей в адрес дипломата, которого обвиняли в поддержке оппозиционных сил и нарушении принципов Венской конвенции. Ранее МИД ФРГ уже вызывал поверенную в делах Грузии в Берлине для вручения протеста, а 20 октября эту ситуацию планируется рассмотреть на заседании Совета по иностранным делам ЕС.

«На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла», — заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что 25 иностранных граждан, участвовавших в акциях протеста в Тбилиси в ноябре-декабре, были депортированы из страны. Из них 10 человек уже покинули территорию Грузии. В ведомстве уточнили, что часть депортируемых выехала добровольно, а в отношении остальных были применены принудительные меры выдворения, осуществлённые департаментом миграции.