«Мы просто не можем этого сделать»: Трамп вновь отказал Киеву в поставках оружия
Обложка © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что не собирается идти на поводу Киева и отправлять ему огромными партиями американское оружие, которое необходимо самим Штатам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Мы не можем передать всё наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединённые Штаты», — подчеркнул Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что ракеты Tomahawk необходимы самим США, как и другое оружие, поставляемое Украине в течение последних четырёх лет. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уже оказал значительную поддержку Киеву. Однако заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что категоричный отказ Трампа вовсе не ставить точку в отправках боевой техники украинской армии.
