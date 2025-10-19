«Мы просто не можем этого сделать»: Трамп вновь отказал Киеву в поставках оружия

Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что не собирается идти на поводу Киева и отправлять ему огромными партиями американское оружие, которое необходимо самим Штатам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не можем передать всё наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединённые Штаты», — подчеркнул Трамп.