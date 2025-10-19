Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 15:53

ВС РФ пронесли под носом у ВСУ почти тонну взрывчатки для освобождения Новомихайловки

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные загрузили почти тонну взрывчатки в подземную трубу в рамках операции против ВСУ под Новомихайловкой в ДНР. Об этом рассказали сами военнослужащие в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия». В тоннель был помещён шланг от установки разминирования «Змей Горыныч», содержащий 840 килограммов взрывчатых веществ.

«Мы его делили на секции, пробивали, делали выходы, разные подразделения заводили сюда. У них разные задачи были. Нам нужно было сделать несколько выходов. Это как усиление заряда было. А в дальнейшем мы заносили его, чтобы потом цельно собрать и нанести удар по противнику, разобрать его опорник, оглушить и сделать проход для наших штурмовых подразделений», рассказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», сержант Сергей Крымов.

Первый выход из трубы был осуществлён путём подрыва взрывчатки примерно через километр. После этого штурмовая группа атаковала опорный пункт противника в лесополосе и уничтожила его.

«Прошли по трубе, захватили лесополосу, выбили противника. А в дальнейшем по данной трубе осуществляли проход наших войск непосредственно к населённому пункту Новая Михайловка», — рассказал командир инженерной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», старший лейтенант Николай Токарчук.

ВС РФ освободили Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области
ВС РФ освободили Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области

Ранее российские военнослужащие рассказали о проведении уникальной операции с использованием многокилометровой подземной трубы. Бойцы группировки «Восток» преодолели около восьми километров по узкому подземному каналу для орошения полей, заполненному водой. Данная операция была проведена под Новомихайловкой в ДНР в декабре 2023 года, до аналогичных действий в Авдеевке и Судже.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar