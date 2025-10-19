«Металлург» обыграл «Нефтехимик» 9:6 в рекордном матче сезона КХЛ по голам

Магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик» сыграли самый результативный матч сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив на двоих 15 шайб — 9:6. Встреча проходила на домашней арене клуба из Челябинской области.

Игра превозшла предыдущее достижение, установленное «Авангардом» и «Трактором» (8:5). Для магнитогорского клуба этот матч стал историческим — команда впервые забросила девять шайб в одной встрече, обновив собственный рекорд. Всего в противостоянии было забито пятнадцать шайб, что стало четвёртым случаем в истории лиги. Также команды обновили свои рекорды результативных матчей — до этого в их играх забрасывали максимум 13 шайб.

У «Металлурга» отличились девять разных хоккеистов: Никита Михайлис открыл счёт на 3-й минуте, Владимир Ткачёв отличился на 6-й минуте, кроме того, он записал в актив четыре результативные передачи. Затем шайбы забросили Алексей Маклюков (9-я минута), Егор Коробкин (17-я), Артём Минулин (19-я), американец Дерек Барак (24-я), Егор Яковлев (27-я), Дмитрий Силантьев (29-я) и Роман Канцеров (44-я). Со стороны «Нефтехимика» ворота соперника поразили Андрей Белозёров (13-я минута), Матвей Надворный (31-я), Герман Точилкин, оформивший дубль на 44-й и 47-й минутах, Булат Шафигуллин (49-я) и Илья Пастухов (60-я). Ворота магнитогорцев защищал Илья Набоков, у гостей игру начинал Ярослав Озолин, затем его сменил Семён Любалин, но заканчивал матч снова Озолин.

Рекорд КХЛ по числу шайб был установлен в 2009 году в матче казахстанского «Барыса» и подмосковного «Витязя». В той игре было заброшено 17 шайб, хозяева победили 11:6.

После этой победы магнитогорская команда сохранила первое место в общем зачёте с 28 очками, тогда «Нефтехимик» занимает шестую позицию в Восточной конференции с 19 очками. Следующая встреча между соперниками состоится 23 октября в Нижнекамске.

Ранее Life.ru рассказывал, что казанский «Ак Барс» одержал победу над казахстанским «Барысом» со счётом 3:2 по буллитам в матче КХЛ, который прошёл в Астане при 9 945 зрителях. В основное время шайбы забрасывали Денисенко и Фисенко со стороны «Ак Барса», а Логвин и Панюков — со стороны «Барыса», после чего победный буллит реализовал Александр Барабанов. Эта победа позволила казанцам продлить победную серию до семи матчей и занять второе место в Восточной конференции, тогда как «Барыс» с 17 очками остаётся на седьмой позиции.