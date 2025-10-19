Россиянки массово жалуются на химические ожоги от китайских кремов для депиляции

Китайские средства для депиляции вызывают серьёзные химические ожоги у женщин. Дамы обращаются за медицинской помощью с жалобами на покраснение, волдыри и воспаления. Об этом сообщает Mash.

Специалисты объясняют подобные реакции высоким содержанием щёлочи в составе препаратов. Гидроксид кальция или натрия эффективно разрушает волосяную структуру, но одновременно агрессивно воздействует на кожные покровы. Медики отмечают, что только за последнюю неделю зафиксировано около десяти обращений с ожогами первой-второй степени, для заживления которых требуются недели.

Врачи настоятельно рекомендуют перед применением таких средств обязательно проводить кожный тест и немедленно смывать крем при первых признаках жжения или дискомфорта.

