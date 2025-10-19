Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 16:39

Россиянки массово жалуются на химические ожоги от китайских кремов для депиляции

Обложка © freepik/katemangostar

Обложка © freepik/katemangostar

Китайские средства для депиляции вызывают серьёзные химические ожоги у женщин. Дамы обращаются за медицинской помощью с жалобами на покраснение, волдыри и воспаления. Об этом сообщает Mash.

Специалисты объясняют подобные реакции высоким содержанием щёлочи в составе препаратов. Гидроксид кальция или натрия эффективно разрушает волосяную структуру, но одновременно агрессивно воздействует на кожные покровы. Медики отмечают, что только за последнюю неделю зафиксировано около десяти обращений с ожогами первой-второй степени, для заживления которых требуются недели.

Врачи настоятельно рекомендуют перед применением таких средств обязательно проводить кожный тест и немедленно смывать крем при первых признаках жжения или дискомфорта.

Трое работников завода получили смертельные ожоги в Новотроицке
Трое работников завода получили смертельные ожоги в Новотроицке

Ранее Life.ru рассказывал, как 8 октября в Москве практически одновременно произошли два инцидента с поражением электрическим током, в которых пострадали дети. В первом случае 15-летний подросток получил серьёзные ожоги, коснувшись токопроводящей входной двери в подъезде дома на Малой Набережной из-за утечки напряжения в электрощитке. В другой ситуации 6-летняя девочка получила разряд тока через повреждённый провод электронного пианино в доме на Скобелевской улице, но после медицинского осмотра её отпустили домой.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar