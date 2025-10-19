«Сейчас воткну!»: На Урале многодетный отец попал на видео с ножом, угрожая зарезать жену

В Свердловской области прокуратура начала проверку по факту появления в Сети видео, на котором многодетный отец расхаживает по дому с ножом, угрожая жене и детям. Детали истории публикуют наши коллеги из телеграм-канала Baza.

Семья проживает в Ревде. По словам соседей, родители не работают, а живут на социальные пособия. Пара воспитывает семерых детей: четверо — от первого брака женщины, ещё трое — от нынешнего супруга. Кроме того, жильцы дома рассказали о частых алкогольных вечеринках и скандалах в многодетной семье.

Видео с очередным конфликтом разослала по пабликам сама женщина. В кадре её разъярённый муж ходит с ножом, угрожает её зарезать, при этом рядом стоят и плачут дети. Позже пара помирилась, и женщина попросила всех удалить видео, но ситуацией в семье уже заинтересовалась прокуратура. Проводится проверка.

