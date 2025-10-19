Сектор Газа
Огромный оползень на Филиппинах оставил от участка горной дороги яму глубиной в десятки метров

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / DPWH Region 10 - Northern Mindanao

На Филиппинах огромный оползень смыл участок горной дороги, оставив яму глубиной в десятки метров. Кадры с места публикует региональное отделение Департамента общественных работ и дорог (DPWH) на Северном Минданао на Филиппинах.

Стихийное бедствие полностью разрушило участок горной дороги между провинцией Букиднон и городом Давао, превратив трассу в котлован огромной глубины. Инцидент произошёл после того, как на регион обрушился мощный тайфун, вызвавший масштабные наводнения и размыв грунта. Спасательные команды в настоящее время ведут поиски пропавших людей и транспортных средств, которые могли оказаться под толщей земли и камней.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Бронксе произошло частичное обрушение многоквартирного дома по адресу Александер-авеню, 207, в результате которого была разрушена часть стены. Пожарное управление Нью-Йорка оперативно отреагировало на инцидент, а предварительной причиной обрушения, по данным телеканала ABC, мог стать взрыв газа.

