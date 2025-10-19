Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 18:17

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, есть раненый

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников со стороны Вооружённых сил Украины, в результате чего пострадал гражданский и повреждено имущество. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

В Волоконовском районе FPV-дрон атаковал автомобиль, стоявший на обочине дороги, в результате чего водитель получил осколочное ранение ноги и был доставлен в больницу. Также повреждения различной степени тяжести зафиксированы в Шебекинском округе, Валуйском округе, Грайвороне и Красногвардейском районе, где беспилотники повредили частные дома, автомобили и хозяйственные постройки. Информация о последствиях атак уточняется.

В Белгороде пассажирский автобус протаранил укрытие на случай атаки ВСУ
В Белгороде пассажирский автобус протаранил укрытие на случай атаки ВСУ

Ранее сообщалось, что 19 октября в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени над территорией Белгородской области были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. В ведомстве отметили, что в результате атаки отсутствуют пострадавшие и разрушения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar