Я знал с самого начала: Самойлов поставил точку в самом важном для поклонников «Агаты Кристи» вопросе

Музыкант Вадим Самойлов, бывший участник группы «Агата Кристи», окончательно опроверг возможность воссоединения коллектива. Артист на дне рождения Муз-ТВ в Государственном Кремлёвском дворце ответил корреспонденту Life.ru на вопрос, что должно произойти, чтобы поклонники вновь увидели легендарный дуэт.

Вадим Самойлов об отношениях с братом и шансе на воссоединение «Агаты Кристи». Видео © Life.ru

«Вы знаете, в чём дело, тут ничего, происходить ничего не должно. Я много раз говорил, ещё раз объясню, что «Агата Кристи» разошлась не потому, что что-то случилось», — напомнил наш собеседник.

Музыкант пояснил, что решение о роспуске группы назревало давно и было обусловлено естественным расхождением творческих путей двух братьев. Он подчеркнул, что ещё в детстве понимал, что рано или поздно они с братом пойдут каждый своим путём, даже после долгих лет сотрудничества.

Самойлов отметил, что «Агата Кристи» на самом деле не была группой двух человек и воссоединение стало ещё менее вероятным после смерти клавишника Александра Козлова. Также музыкант добавил, что именно он в двадцать лет помог брату стать тем, кем он является сейчас.

«Сейчас мы живём каждый своей жизнью, и это нормально. Мы ради коммерческого успеха не гнили. Каждый этап со своими индивидуальными человеческими отношениями. Потенциала для словесной песни пока нет», — подытожил артист.

