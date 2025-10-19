Гол Тюкавина на последних минутах спас «Динамо» от поражения в матче с «Ахматом»

В столице России в рамках двенадцатого тура РПЛ состоялся напряжённый матч между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом», который завершился со счётом 2:2. Уже на 16-й минуте защитник «бело-голубых» Иван Сергеев открыл счёт, добив мяч в сетку ворот после рикошета.

Однако гости быстро восстановили равновесие — спустя пять минут Георгий Мелкадзе сравнял счёт, также проявив настойчивость при добивании. Первый тайм мог завершиться с преимуществом «Ахмата», но Лечи Садулаев не сумел реализовать пенальти, отправив мяч выше ворот.

Казалось, что грозненцы обеспечат себе победу, когда на 88-й минуте Эгаш Касинтура эффектно поразил ворота после изящной передачи пяткой от Мохамеда Конате. Но в компенсированное время Константин Тюкавин, недавно вернувшийся в состав после травмы, сравнял счёт и принёс своей команде важное очко.

В другом матче тура московский «Локомотив» на своём поле разгромил ЦСКА со счётом 3:0, упрочив лидерство в турнирной таблице. Мячи в ворота армейцев забили Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко.