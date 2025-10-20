Девушка засняла извращенца в туалете аэропорта Уфы и летела с ним до Петербурга

В уфимском аэропорту мужчина снимал девушек на камеру телефона в туалете. Одна из пострадавших рассказала, что ждала рейс в Санкт-Петербург. Она зашла в туалет и заметила, как из соседней кабинки торчит телефон.

Извращенец в туалете уфимского аэропорта. Видео © Telegram / Mash Batash

Девушка возмутилась и начала снимать происходящее на видео. Она вывела мужчину из туалета. Тот попытался отговориться, утверждая, что «ошибся» и пытался уйти. В аэропорту Уфы девушка обратилась в полицию, но извращенец успел удалить все материалы с видео. Линейные полицейские составили протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии и отпустили мужчину.

В результате девушке пришлось лететь до Петербурга с новым «знакомым». Перед посадкой она сообщила своему парню о произошедшем. Он связался с дежурным в Пулково и рассказал об инциденте. На выходе из самолёта мужчину задержали. В галерее его смартфона обнаружились другие подозрительные интимные фотографии. Девушка написала заявление.

