Смерть новозеландца от банки пива вскрыла крупнейший канал наркотрафика в истории страны

Трагический случай с 21-летним новозеландцем Айденом Сагалой привёл к раскрытию одного из крупнейших каналов наркотрафика в истории страны. Молодой человек скончался в марте 2023 года после того, как выпил банку пива в которой содержался жидкий метамфетамин. Об этом пишет CTV News.

Как установило следствие, в день трагедии Сагала получил банку канадского пива Honey Bear Beer от своего начальника Химаджита Калона, который участвовал в схеме контрабанды наркотиков. Сразу после первого глотка Айден почувствовал необычный солёный привкус, а его друг Билли, попробовавший напиток, заметил химический запах. В течение нескольких минут у молодого человека начались судороги, посинело лицо и остановилось дыхание. Несмотря на попытки реанимации, Сагала впал в кому и скончался спустя пять дней.

Расследование этого инцидента привело полицию к складу в Окленде, где было обнаружено около 700 кг жидкого метамфетамина. Выяснилось, что владелец местного супермаркета Балтей Сингх организовал международную схему поставки наркотиков под видом легальных товаров — кокосовой воды, комбучи и пива. Калон, участвовавший в распределении наркотиков, случайно передал сотруднику банку с метамфетамином вместо настоящего пива.

Склад пива с наркотиками. Фото © New Zealand police

Оба фигуранта были задержаны: Калону предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, а Сингху — в организации международного канала контрабанды наркотиков.

