19 октября, 20:15

Тело советского тренера по боксу Олега Чехова нашли с огнестрельным ранением

Тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова обнаружили в его квартире в подмосковном Реутове. На теле 85-летнего специалиста было огнестрельное ранение. Как пишет SHOT, следователи рассматривают версии убийства и самоубийства.

Соседи услышали выстрел и немедленно вызвали полицию. Рядом с телом обнаружили пистолет. Посторонних вблизи жители подъезда не замечали.

Чехов сам занимался боксом и тренировал более 30 лет. Он имел категорию высшего тренера. Среди его воспитанников чемпионов СССР, России, Европы и мира — Александр Крупин, Сергей Кобозев, Вячеслав Аникин, Александр Перевозчиков и Джабраил Джабраилов.

Ранее Life.ru рассказывал, как аргентинского певца Феде Доркаса нашли мёртвым в собственном авто. Власти предполагают, что причиной убийства стало ограбление.

