Тело советского тренера по боксу Олега Чехова нашли с огнестрельным ранением
Олег Чехов. Обложка © VK / ТОРПЕДО (Москва) школа бокса, боксерский клуб
Тело заслуженного тренера России по боксу Олега Чехова обнаружили в его квартире в подмосковном Реутове. На теле 85-летнего специалиста было огнестрельное ранение. Как пишет SHOT, следователи рассматривают версии убийства и самоубийства.
Соседи услышали выстрел и немедленно вызвали полицию. Рядом с телом обнаружили пистолет. Посторонних вблизи жители подъезда не замечали.
Чехов сам занимался боксом и тренировал более 30 лет. Он имел категорию высшего тренера. Среди его воспитанников чемпионов СССР, России, Европы и мира — Александр Крупин, Сергей Кобозев, Вячеслав Аникин, Александр Перевозчиков и Джабраил Джабраилов.
