19 октября, 22:24

Взрывы прогремели в Одесской и Днепропетровской областях Украины

Обложка © Freepik / jeswin

В Одесской области произошли взрывы на фоне оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным местных телеграм-каналов, в городе Южный наблюдается пожар в районе порта, а также одного из предприятий.

Кроме того, в Павлограде Днепропетровской области также прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, под угрозой атаки часть Днепропетровской, а также Харьковская и Черниговская области. В Одесской области тревога была отменена.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные загрузили почти тонну взрывчатки в подземную трубу в рамках операции против ВСУ под Новомихайловкой в ДНР. В тоннель поместили шланг от установки разминирования «Змей Горыныч», который содержал 840 килограммов взрывчатки. Первый выход из трубы провели путём подрыва взрывчатки примерно через километр. После этого штурмовая группа атаковала и уничтожила опорный пункт противника в лесу.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
