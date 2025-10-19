Военнослужащие группировки «Восток» совершили уникальную операцию по преодолению минного поля противника через подземную ирригационную систему в Новомихайловке (Донецкая Народная Республика, ДНР). Об этом рассказали непосредственные участники операции в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия».

Сержант Сергей Крымов, заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады, пояснил, что бойцы использовали многокилометровую подземную трубу для орошения полей, чтобы незаметно пройти под двухрядным минным полем ВСУ. Операция была проведена в декабре 2023 года, ещё до аналогичных тактических решений в Авдеевке и Судже, что демонстрирует современный подход российских военных к преодолению инженерных заграждений.