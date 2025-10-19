Бойцы ВС РФ прошли под минным полем ВСУ через подземную трубу в Новомихайловке
Военнослужащие группировки «Восток» совершили уникальную операцию по преодолению минного поля противника через подземную ирригационную систему в Новомихайловке (Донецкая Народная Республика, ДНР). Об этом рассказали непосредственные участники операции в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия».
«Противник вообще этого не ожидал», — отметил военнослужащий.
Сержант Сергей Крымов, заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады, пояснил, что бойцы использовали многокилометровую подземную трубу для орошения полей, чтобы незаметно пройти под двухрядным минным полем ВСУ. Операция была проведена в декабре 2023 года, ещё до аналогичных тактических решений в Авдеевке и Судже, что демонстрирует современный подход российских военных к преодолению инженерных заграждений.
Напомним, ранее сообщалось, что российские бойцы прошли 8 км на корточках в подземной трубе под Новомихайловкой. При этом она была заполнена водой. Также военные РФ смогли пронести 840 кг взрывчатки при помощи шланга от установки разминирования «Змей Горыныч».
