Победивший на выборах в Чехии Бабиш ушёл в отпуск вместо формирования кабмина

Лидер победившего в Чехии оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш ушёл в отпуск в момент, когда от него ожидали активной работы по формированию нового правительства. Об этом сообщает издание Novinky.

Политик признал, что формирование правительства теперь ожидается не раньше декабря, хотя первоначально он сам планировал огласить его состав уже через неделю после выборов. Причины такого решения не разглашаются, однако Бабиш делегировал полномочия по ведению переговоров своим заместителям — Карлу Гавличеку и Алене Шиллеровой.

Ранее Life.ru сообщал, что Бабиш отказал Украине в поставках снарядов и выступил против её членства в Европейском союзе. Политик подчеркнул, что Праге не следует заниматься закупкой боеприпасов для Киева.