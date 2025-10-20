Два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атаки дрона
Обложка © Life.ru
В Белгородской области из-за атаки ВСУ погибли два мирных жителя. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Ясные Зори беспилотный летательный аппарат сбросил взрывные устройства на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва двое гражданских лиц погибли на месте.
Ещё один пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был экстренно доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи проводят ему операцию.
«Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранив главу Мокроорловской администрации Сергея Кулакова. Пострадавший с осколочными ранениями головы и ноги доставлен в районную больницу.
