Сенатор Родриго Пас побеждает на выборах президента Боливии

Сенатор Родриго Пас одержал победу во втором туре президентских выборов в Боливии. Согласно данным предварительного подсчёта 97,53% голосов, опубликованным Верховным избирательным судом страны, за представителя центристской Христианско-демократической партии проголосовали 54,54% избирателей.

Его оппонент, экс-президент Хорхе Кирога из правого альянса «Свобода и демократия», набрал 45,46% голосов. Как заявил председатель Верховного избирательного суда Оскар Ассентеуфель, хотя результаты носят предварительный характер, сложившаяся тенденция необратима.

Пас, являющийся сыном бывшего президента Боливии Хайме Паса Саморы, предложил программу децентрализации экономики через перераспределение налоговых поступлений в пользу регионов, внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. При этом политик выступает против привлечения займов международных финансовых организаций, отдавая приоритет развитию регионального сотрудничества и восстановлению отношений с США.

