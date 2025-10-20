Шойгу назвал Донбасс и Новороссию историческими и старыми регионами России

Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что Донбасс и Новороссию не следует называть новыми регионами.

«Хорошо, что вы не сказали «новые регионы», потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — отметил Шойгу в интервью ТАСС.

Шойгу добавил, что Русское географическое общество интересуется этими территориями. Он подчеркнул, что они так или иначе связаны с российской историей.