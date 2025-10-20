Шойгу назвал Донбасс и Новороссию историческими и старыми регионами России
Сергей Шойгу. Обложка © kremlin.ru
Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что Донбасс и Новороссию не следует называть новыми регионами.
«Хорошо, что вы не сказали «новые регионы», потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — отметил Шойгу в интервью ТАСС.
Шойгу добавил, что Русское географическое общество интересуется этими территориями. Он подчеркнул, что они так или иначе связаны с российской историей.
Ранее западные СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом потребовал полного вывода украинских войск с территории Донецкой Народной Республики. Это условие российский президент выдвинул как обязательное для прекращения боевых действий.
