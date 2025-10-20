Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 00:41

Шойгу назвал Донбасс и Новороссию историческими и старыми регионами России

Сергей Шойгу. Обложка © kremlin.ru

Сергей Шойгу. Обложка © kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что Донбасс и Новороссию не следует называть новыми регионами.

«Хорошо, что вы не сказали «новые регионы», потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши»,отметил Шойгу в интервью ТАСС.

Шойгу добавил, что Русское географическое общество интересуется этими территориями. Он подчеркнул, что они так или иначе связаны с российской историей.

Трамп допустил, что Киеву придётся уступить часть территорий
Трамп допустил, что Киеву придётся уступить часть территорий

Ранее западные СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом потребовал полного вывода украинских войск с территории Донецкой Народной Республики. Это условие российский президент выдвинул как обязательное для прекращения боевых действий.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar