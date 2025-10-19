Трамп допустил, что Киеву придётся уступить часть территорий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп считает, что Украине придётся пойти при завершении конфликта. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.
«Он [президент России Владимир Путин], определённо, что-то заберёт, они же сражались», — сказал американский лидер.
В Москве неоднократно заявляли, что специальная военная операция завершится после достижения всех поставленных целей, включая демилитаризацию, денацификацию и нейтральный статус Украины, а также признание сложившихся реалий. Напомним, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года, а Крым и Севастополь — весной 2014 года.
Ранее в ходе встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп фактически отказал Киеву в просьбе предоставить «Томагавки», заявив что США нуждаются в этих ракетах и другом вооружении, которое поставлялось Украине в течение четырёх лет, и подчеркнув масштабы уже оказанной поддержки. Однако Дмитрий Медведев расценил эти слова не как полный отказ от дальнейших поставок, а как указание на их возможное продолжение.
