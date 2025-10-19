В Москве неоднократно заявляли, что специальная военная операция завершится после достижения всех поставленных целей, включая демилитаризацию, денацификацию и нейтральный статус Украины, а также признание сложившихся реалий. Напомним, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года, а Крым и Севастополь — весной 2014 года.