Трамп не обсуждал с Украиной передачу Донбасса России

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что якобы предлагал Украине уступить часть территории России. В интервью журналистам американский лидер подчеркнул, что никаких разговоров о передаче Донбасса не велось, сообщает агентство Reuters.

Трамп попытался дистанцироваться от любых спекуляций на тему возможного «обмена» земель. Он отметил, что не обсуждал с Киевом никаких территориальных уступок России, а его цель – добиться прекращения конфликта без новых потерь.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп предложил России и Украине остановить боевые действия по текущей линии фронта и «договориться позже». По данным пула Белого дома, американский лидер подчеркнул, что с Владимиром Путиным тему Донбасса не обсуждал.