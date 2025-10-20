Сектор Газа
20 октября, 03:25

Трамп рассказал о ситуации с перемирием на Ближнем Востоке после ударов ЦАХАЛ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, где сохраняется хрупкий режим прекращения огня. Американский лидер заверил, что договорённости между Израилем и ХАМАС продолжают действовать, несмотря на напряжённую обстановку в регионе.

Как сообщил Трамп журналистам на борту самолёта Air Force One, «перемирие всё ещё в силе». По его словам, Белый дом внимательно следит за развитием событий и рассчитывает, что стороны проявят сдержанность и будут соблюдать достигнутые договорённости.

Вечный мир откладывается: Израиль разнёс кафе в центре Газы и убил командира ХАМАС
Ранее Life.ru писал, что и Израиль, и ХАМАС пока не хотят возвращаться к войне. После месяцев ожесточённых боёв стороны, по данным Вашингтона, стараются сохранить перемирие, понимая, что новый виток конфликта может уничтожить шансы на мир. В Вашингтоне заявили, что готовы вмешаться, если договорённости вновь окажутся под угрозой.

