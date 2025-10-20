Шольц сделал признание о разговорах с Путиным: Проходили в доброжелательном тоне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его телефонные беседы с президентом РФ Владимиром Путиным даже в период украинского кризиса проходили в весьма уважительном тоне. Об этом он заявил в большом интервью на подкасте Kaffee und Fluchen.
Экс-канцлер отметил, что разговаривал с Путиным неоднократно и подробно, последний раз — в прошлом году. По его мнению, специальная военная операция была не спонтанным решением, а заранее подготовленным шагом.
Шольц выразил надежду, что глава США Дональд Трамп сможет поспособствовать урегулированию конфликта и признал его вклад в недавнее перемирие на Ближнем Востоке, несмотря на прежнюю напряжённость в отношениях с Вашингтоном.
На вопрос о риске третьей мировой войны он ответил уклончиво.
«С тех пор, как крупные державы приобрели ядерное оружие, всегда нужно быть мудрым и осторожным», — сказал немецкий политик.
Шольц добавил, что его Германия была самым большим сторонником Украины, но в то же время не соглашалась идти у всех на поводу, поскольку опасалась перерастания конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО.
«В такой угрожающей ситуации нужно иметь чёткие принципы и следовать им», — заключил он.
Напомним, что Олаф Шольц занимал пост канцлера ФРГ с 8 декабря 2021 по 6 мая 2025 года.
На смену ему пришёл Фридрих Мерц, однако Германии это помогло не сильно. В ФРГ считают, что из-за решений нового немецкого канцлера Германия утратила своё влияние в мире, а вернуть его будет невероятно сложно. Свой вклад в этот провал внесла и бывшая глава МИД Анналена Бербок, придумавшая оправдание ударам Израиля по мирным жителям.
