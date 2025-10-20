Автомобиль взорвался в Киеве во дворе многоэтажных домов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII
Автомобиль взорвался во дворе жилых многоэтажек, инцидент произошёл утром в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
В Киеве автомобиль взорвался во дворе жилых многоэтажек. Фото © Страна.ua
Обстоятельства произошедшего в настоящий момент остаются невыясненными. Информация о пострадавших и погибших также не уточняется.
Ранее сообщалось о взрыве и последующем возгорании автомобиля в центре Парижа, рядом с резиденцией премьер-министра Франции Себастьена Лекорню. Инцидент произошёл во время встречи политика с коллегами из центрального блока.
