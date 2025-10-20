Захарова обвинила ЕС в попытке сорвать встречу Путина и Трампа: Перешли к подрывным действиям

Напомним, что 16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По итогам переговоров лидеры договорились о проведении личной встречи, местом для которой была выбрана столица Венгрии. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выбор Будапешта подчёркивает особый статус Венгрии в структурах НАТО и Европейского союза. Подготовку к предстоящему саммиту обсудили главы внешнеполитических ведомств России и Венгрии. Позже Дональд Трамп прокомментировал формат возможного участия Владимира Зеленского в этой встрече. При этом западные СМИ, со ссылкой на свои источники, уже сообщили об условии, которое Владимир Путин, по их данным, озвучил для прекращения конфликта.