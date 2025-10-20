Сектор Газа
Шойгу: Ограничиваться лишь одной мечтой — значит проживать скучную жизнь

Обложка © Life.ru

Ограничиться лишь одной мечтой — значит прожить скучную жизнь. А вот разнообразие целей сделает путь куда более интересным. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит RG.ru.

«Если у человека только одна мечта в жизни, это скучная жизнь! Я надеюсь, что у нас итоговая экспедиция будет на курган Туннуг. Вот я бы туда хотел попасть», — отметил он.

Этот могильник, по его словам, хранит массу тайн. Хотя раскопки идут уже восьмой сезон, каждый год археологи находят там что-то новое, отчего вопросов становится только больше.

Кроме того, Шойгу мечтает доплыть по Лене до Тикси, побывать в Иркутской области, на островах Врангеля и Котельном, а также пройти маршрут прославленных первооткрывателей Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло. Путешествия для главы Русского географического общества — не просто точки на карте, а поиски истории.

«Я видел самые красивые закаты в Саянах, в горах. Перед тобой предстаёт вся палитра красок. Это завораживающее зрелище», — сказал Шойгу в ответ на вопрос о самых красивых закатах в его жизни.

Кстати, в августе Русское географическое общество праздновало 180-летие. Организацию поздравил президент РФ Владимир Путин, отметивший вклад РГО и его экспедиций в изучение Евразии. Напомним, что основано оно было в Санкт-Петербурге по Высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году.

