Налоговая заблокировала счета блогера Николая Соболева за долг
Николай Соболев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sobolevv
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга заблокировала счета блогера Николая Соболева. Причиной стала задолженность в размере 60 тысяч рублей. Арест был наложен 17 октября, сообщает «Постньюс».
Долг образовался в связи с неуплатой взносов по индивидуальному предпринимательству (ИП) блогера, связанному с рекламной деятельностью. На данный момент в отношении Соболева нет действующих исполнительных производств. Однако в случае дальнейшего уклонения от уплаты, ему грозит привлечение судебных приставов.
Ранее стало известно, что актёр Михаил Пореченков столкнулся с налоговой задолженностью в размере 622 тысяч рублей. Проблемы с выплатами возникли у его ИП, специализирующегося на производстве кинофильмов и телевизионных программ.
