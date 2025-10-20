Сектор Газа
20 октября, 07:00

Налоговая заблокировала счета блогера Николая Соболева за долг

Николай Соболев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sobolevv

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга заблокировала счета блогера Николая Соболева. Причиной стала задолженность в размере 60 тысяч рублей. Арест был наложен 17 октября, сообщает «Постньюс».

Долг образовался в связи с неуплатой взносов по индивидуальному предпринимательству (ИП) блогера, связанному с рекламной деятельностью. На данный момент в отношении Соболева нет действующих исполнительных производств. Однако в случае дальнейшего уклонения от уплаты, ему грозит привлечение судебных приставов.

Ранее стало известно, что актёр Михаил Пореченков столкнулся с налоговой задолженностью в размере 622 тысяч рублей. Проблемы с выплатами возникли у его ИП, специализирующегося на производстве кинофильмов и телевизионных программ.

