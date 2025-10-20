Вооружённые силы России прорвали многоэшелонированную оборону украинских войск в районе Новопавловки в ДНР. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, это создает предпосылки для изоляции группировки противника.

Напомним, Минобороны России объявило о взятии этого населённого пункта еще 15 октября. Новопавловка была ключевым опорным пунктом обороны ВСУ между Красноармейском и Димитровом. Красноармейск является одним из важнейших узлов обороны всей оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Также на другом участке фронта, по словам Пушилина, российские подразделения закрепились в Ямполе. Он отметил, что ВСУ отчаянно цепляются за этот населенный пункт, поскольку после его полного освобождения будут перекрыты все их пути снабжения, пишет РИА «Новости».