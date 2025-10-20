Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 07:01

Сергей Пенкин проснулся в перьях после концерта в Новосибирске и влетел на 350 тысяч

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /penkinofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /penkinofficial

Певец Сергей Пенкин после концерта проснулся в новосибирской гостинице в полном «оперении», хотя ночью не вытворял ничего экстраординарного. Об этом артист сообщил у себя в соцсетях.

После выступления в Новосибирске Пенкин пришёл в отель и лёг спать, однако наутро в его номере повсюду были перья и пух.

«Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что не заметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев», — написал певец.

Горничной пришлось целую ночь горбатиться там, чтобы убрать перья, а Пенкин в итоге заплатил 350 000 рублей в качестве штрафа за испорченный матрас.

Певец HammAli впервые стал отцом, у него родился сын
Певец HammAli впервые стал отцом, у него родился сын

Ранее Life.ru рассказывал, что рэпер Гуф на своих прощальных концертах в Москве заработает полмиллиарда рублей. Алексей Долматов в возрасте 46-лет решил завязать с регулярной музыкальной деятельностью, однако пообещал, что концом его творческого пути это не станет.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar