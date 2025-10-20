Сергей Пенкин проснулся в перьях после концерта в Новосибирске и влетел на 350 тысяч

Певец Сергей Пенкин после концерта проснулся в новосибирской гостинице в полном «оперении», хотя ночью не вытворял ничего экстраординарного. Об этом артист сообщил у себя в соцсетях.

После выступления в Новосибирске Пенкин пришёл в отель и лёг спать, однако наутро в его номере повсюду были перья и пух.

«Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что не заметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев», — написал певец.

Горничной пришлось целую ночь горбатиться там, чтобы убрать перья, а Пенкин в итоге заплатил 350 000 рублей в качестве штрафа за испорченный матрас.

