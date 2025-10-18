Певец HammAli впервые стал отцом, у него родился сын
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hammali
Известный исполнитель HammAli впервые стал отцом — 17 октября у него родился сын. Артист лично сообщил радостную новость в своём аккаунте в социальной сети.
«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и Папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!» — написал музыкант.
Ранее, на своём сольном концерте в Москве артист признался, что они с женой Эмили ждут мальчика, которому уже выбрали имя — Адам.
Напомним, что в сентябре 2024 года солист рэп-дуэта HammAli & Navai Александр Алиев тайно женился в Сочи, сохраняя в секрете все детали церемонии и даже имя невесты. Позже артист исправил ситуацию, опубликовав первый пост, посвящённый своей супруге.
