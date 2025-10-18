Певец HammAli впервые стал отцом, у него родился сын

Известный исполнитель HammAli впервые стал отцом — 17 октября у него родился сын. Артист лично сообщил радостную новость в своём аккаунте в социальной сети.

Обложка © Instagram / hammali

«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и Папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!» — написал музыкант.

Ранее, на своём сольном концерте в Москве артист признался, что они с женой Эмили ждут мальчика, которому уже выбрали имя — Адам.