В семье Регины Тодоренко родился второй американец
Super.ru: Тодоренко родила сына в частной клинике в Майами
Регина Тодоренко. Обложка © Instgram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребёнка в частной клинике Майами, где в 2022 году на свет появился её сын Мирослав. Об этом сообщает издание Super.ru со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, медицинское учреждение предлагает несколько пакетов услуг: базовый стоимостью около шести тысяч долларов включает трансфер и сопровождение менеджера, а VIP-тариф достигает 100 тысяч долларов и предусматривает круглосуточное обслуживание с эксклюзивными апартаментами. Клиника самостоятельно оформляет все необходимые документы для новорождённого, включая американское свидетельство о рождении и паспорт.
Таким образом Регина Тодоренко и её супруг Влад Топалов стали родителями двух граждан США.
Напомним, накануне у Регины Тодоренко родился третий ребёнок — мальчик. Они с супругом пока не раскрывали общественности имя малыша. К слову, вчера также были роды у американской певицы Рианны — на свет появилась девочка, которую назвали Рокки Айриш Мэйерс.
