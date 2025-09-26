В семье Регины Тодоренко родился второй американец

Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребёнка в частной клинике Майами, где в 2022 году на свет появился её сын Мирослав. Об этом сообщает издание Super.ru со ссылкой на собственные источники.

Регина Тодоренко. Фото © Instgram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / reginatodorenko

По данным издания, медицинское учреждение предлагает несколько пакетов услуг: базовый стоимостью около шести тысяч долларов включает трансфер и сопровождение менеджера, а VIP-тариф достигает 100 тысяч долларов и предусматривает круглосуточное обслуживание с эксклюзивными апартаментами. Клиника самостоятельно оформляет все необходимые документы для новорождённого, включая американское свидетельство о рождении и паспорт.

Таким образом Регина Тодоренко и её супруг Влад Топалов стали родителями двух граждан США.