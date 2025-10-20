Суд обязал жену экс-замминистра энергетики Светлицкого сдать все драгоценности

Арбитражный суд Тверской области вынес решение, согласно которому Светлана Светлицкая, жена осуждённого бывшего замминистра энергетики РФ Станислава Светлицкого, должна сдать государству свои ювелирные украшения. Экс-чиновник был признан банкротом и его имущество пущено с торгов. С судебным постановлением ознакомилось РИА «Новости».

Светлицкая должна передать финансовому управляющему «колье, серьги, кольца, цепи из драгоценных металлов общим весом 282,37 грамма… сапфиры, рубины в количестве 41 штука… природные недрагоценные камни и органно-минеральные образования (жемчуг) в количестве 200 штук… камни, находящиеся в составе изделий, относящиеся к природным драгоценным камням, в количестве 717 штук (в том числе ограненные алмазы (бриллианты – 219 штук), сапфиры (435 штук) и изумруды (63 штуки), природным недрагоценным камням (топаз – 6055 штук)».

Кроме того, женщина обязана отдать золотые медали и монеты, а также слитки золота, серебра и люксовые часы таких брендов, как Ulysse Nardin, Blancpain, Audermars Piguet. Если Светлицкая не передаст свои драгоценности в конкурсную массу, то её ждёт штраф в 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения. Адвокаты супруги осуждённого экс-чиновника намерены продолжать обжаловать постановление.

Напомним, Светлицкого задержали в 2016 году в Ростове-на-Дону. В 2020 году суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по делу о хищении из банка более 7,7 миллиарда рублей. Его также обвинили в незаконном получении контроля над «Ростовводоканалом» стоимостью более 4,6 миллиарда рублей. В 2023 году Светлицкого признали банкротом и началась реализация с торгов его имущества. В сентябре этого года суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в государственную собственность 116 миллионов акций АО «Ростовводоканал», которые контролировались Светлицким. Его подельником был Михаил Чернышёв, ранее занимавший пост мэра Ростова-на-Дону, в отношении него также велось расследование. По данным следствия, он тоже причастен к незаконной скупке акций.