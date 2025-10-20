Россияне увидят самую яркую комету года 21 октября. Учёные рассказали, куда смотреть

Жители всей России получили уникальную возможность увидеть невооруженным глазом ярчайшую комету 2025 года — C/2025 A6 (Леммон). Пик её видимости придется на 21 октября, когда объект сблизится с Землей на минимальное расстояние.

Как сообщил ТАСС профессор ИГУ Сергей Язев, зона видимости небесного тела охватывает всю территорию страны. При этом лучшие условия для наблюдений сложились у жителей регионов, расположенных выше 50-й параллели. Учёный назвал эту комету самой яркой в текущем году.

Сергей Язев пояснил, что на широтах севернее примерно 50 градусов комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Астроном подчеркнул: чем севернее, тем лучше видно — на юге страны объект будет проводить часть ночи под горизонтом.

Москва, находящаяся севернее 55-й параллели, идеально подходит для наблюдений. После наступления темноты комета видна на высоте около 30 градусов над горизонтом.

По словам астронома Московского планетария Людмилы Кошман, комета будет видна на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы. Она добавила, что недалеко от яркой звезды Арктур, над которой комета пролетит в конце октября.

21 октября комета пройдёт на расстоянии 89 миллионов километров от Земли, а ее блеск усилится. Период обращения C/2025 A6 составляет 1350 лет, поэтому в последний раз она пролетала мимо в VII веке.

Язев отметил, что видели ли комету в прошлый раз, неизвестно. Ученый предположил, что если у неё была такая же яркость, как сейчас, то заметить ее могли только люди с очень острым зрением.

Ранее LIfe.ru уже писал, что комета C/2025 A6 Lemmon 21 октября достигнет минимальной дистанции до нашей планеты, составившей примерно 89 миллионов километров. Её можно будет увидеть на ночном небе.