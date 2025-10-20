Корпоратив Прохора Шаляпина на Рублёвке закончился смертью гостя

Частный концерт Прохора Шаляпина на Рублёвке обернулся трагедией: один из гостей скончался прямо во время мероприятия. По предварительной причине, у мужчины оторвался тромб. Об этом исполнитель рассказал Telegram-каналу Mash.

Прохор Шаляпин рассказал о смерти фаната прямо во время корпоратива на Рублёвке. Видео © Telegram / Mash

Трагический инцидент произошёл примерно через 40 минут после начала выступления, во время выноса праздничного торта. Одному из присутствующих внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Концерт немедленно прервали. Прибывшие медики, несмотря на оперативность, не смогли спасти мужчину и констатировали его смерть.

Прохор Шаляпин выразил свои соболезнования и переживания. Он отметил, что знаком с родственницей погибшего, его племянницей. По словам певца, этот концерт навсегда останется в его памяти как самый короткий в его карьере.

«Я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьёзные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности», — объяснил Шаляпин.

Ранее Life.ru сообщал об отмене ближайших концертов Любови Успенской, в том числе выступления в Екатеринбурге. Официально причиной были заявлены «технические причины», однако, по информации сотрудников площадки, настоящая причина — перелом руки у исполнительницы.