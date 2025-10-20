Скелет женщины нашли в канаве у детского сада в Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга обнаружены скелет человека. Предположительно, это женщина возрастом от 60 до 70 лет. Полиция назначила экспертизу, которая установит личность скончавшейся и причины гибели. Информацией делится «Фонтанка».

Тело было найдено на проспекте Народного Ополчения в канаве вблизи детского сада. Также рядом со скелетом находились части одежды, которые могли принадлежать погибшей. Ведётся проверка.

Ранее в немецкой коммуне Кляйн-Упаль выгуливающая собаку туристка нашла в лесу тело мальчика. На протяжении пяти дней ребёнок считался пропавшим без вести. Собака, внезапно залаявшая во время прогулки, привела хозяйку к пруду, где было обнаружено тело восьмилетнего школьника. Правоохранители полагают, что смерть была насильственной.