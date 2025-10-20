Юная миллионерша из Индонезии устроилась на работу горничной, чтобы «почувствовать вкус жизни»

20-летняя горничная из Индонезии оказалась тайной миллионершей. Девушка несколько лет работала в доме женщины из Гонконга, сообщает Mothership.

Недавно прислуга попросила досрочно расторгнуть контракт в связи с предстоящей свадьбой на родине. Обеспокоенные возможным обмано, наниматели выразили опасения, что она могла стать жертвой брачных аферистов. Однако девушка заверила их, что давно общается со своим избранником.

Но на этом сюрпризы не закончились. Вскоре выяснилось, что индонезийка происходит из очень состоятельной семьи и является владелицей фермы, а также кофейной и бобовой плантаций. Девушка призналась, что решила поработать горничной, чтобы «почувствовать настоящую жизнь».

