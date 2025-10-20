Сикорский из МИД Польши пообещал счастливое решение по займу Украине за счёт активов РФ

Вопрос о предоставлении Украине кредита из замороженных российских активов близится к «счастливому завершению». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит газета The Guardian.

«Всё очень просто: либо мы используем деньги агрессора, либо нам придётся использовать свои собственные. Не спрашивайте меня, что я предпочту», — сказал Сикорский, заявив, что соглашение может быть достигнуто до конца 2025 года.

Напомним, Еврокомиссия намерена конфисковать замороженные в западных странах российские государственные активы до конца этого года. Чиновник заявил о намерении ЕК использовать финансовую помощь для укрепления обороноспособности Украины. Он также отметил, что в перспективе Незалежная станет центральным звеном в военном сотрудничестве с Брюсселем.