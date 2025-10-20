Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 08:37

Мгновенный из ВС РФ рассказал, как украинский телефон помог уничтожить 7 опорных пунктов ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военнослужащие, получив координаты с телефона ликвидированного украинского солдата, уничтожили до семи опорных пунктов киевских формирований. Об этом РИА «Новости» сообщил стрелок группировки войск «Южная» с позывным Мгновенный.

«Нашёл у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях», — сообщил военнослужащий.

Мгновенный уточнил, что благодаря полученной информации российская артиллерия смогла ликвидировать около шести-семи укрепленных позиций противника.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось прорвать глубоко эшелонированную оборону украинских сил в районе Новопавловки в ДНР. Глава региона Денис Пушилин подтвердил информацию и отметил, что это создаёт условия для окружения группировки противника.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
