В Госдуме призвали создать в России «всесезонные» детские лагеря

В России следует создать лагеря, в которые дети смогли бы ездить круглый год, а не только на летние каникулы. Однако многие площадки сейчас не оснащены отоплением и прочей инфраструктурой для комфорта в холодные времена года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере Max.

Депутат отметил, что в прохладные месяцы дети чаще пребывают в закрытых помещениях, поэтому важно развивать условия, которые позволят им безопасно и с пользой проводить время на свежем воздухе в любое время года. По его словам, это ответ на запросы родителей, педагогов и специалистов.

Развитие всесезонной сети лагерей, считает парламентарий, способствует укреплению здоровья молодого поколения и даёт родителям уверенность в надёжном присмотре за детьми и организации их досуга.

В 2025 году детям повезло со школьными каникулами, потому что благодаря Дню народного единства они будут продолжаться с 25 октября по 4 ноября включительно. Дело в том, что 3 и 4 ноября, согласно производственному календарю, из-за праздника нерабочие. В связи с этим Life.ru публикует топ-5 идей для осенних каникул, от которых дети будут в восторге.