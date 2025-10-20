Гэллоуэй отказался возвращаться в Британию: «Мне там небезопасно»

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что не планирует возвращаться на родину, поскольку опасается за свою безопасность. Об этом он сообщил РИА «Новости» на полях празднования 20-летия телеканала RT.

«Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х годов членом парламента, могут встретить вооружённые полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные — очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии», — сказал Гэллоуэй.

Он отметил, что не вернётся в страну, пока угроза сохраняется, и намерен жить за рубежом.

В конце сентября политика и его супругу Гаятри задержали в лондонском аэропорту Гатвик после возвращения из России. По словам Гэллоуэя, британские полицейские допросили их в течение девяти часов, сославшись на закон о противодействии терроризму и безопасности границ. Этот нормативный акт позволяет временно задерживать людей для проверки на предмет возможной «враждебной деятельности».