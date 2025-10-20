Сектор Газа
Гэллоуэй отказался возвращаться в Британию: «Мне там небезопасно»

Обложка © Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что не планирует возвращаться на родину, поскольку опасается за свою безопасность. Об этом он сообщил РИА «Новости» на полях празднования 20-летия телеканала RT.

«Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х годов членом парламента, могут встретить вооружённые полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные — очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии», — сказал Гэллоуэй.

Он отметил, что не вернётся в страну, пока угроза сохраняется, и намерен жить за рубежом.

В конце сентября политика и его супругу Гаятри задержали в лондонском аэропорту Гатвик после возвращения из России. По словам Гэллоуэя, британские полицейские допросили их в течение девяти часов, сославшись на закон о противодействии терроризму и безопасности границ. Этот нормативный акт позволяет временно задерживать людей для проверки на предмет возможной «враждебной деятельности».

