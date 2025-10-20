ФНС потратит максимальную сумму на закупку и создание информсистем в 2026 году

Федеральная налоговая служба по итогам планирования 2026 года станет крупнейшим получателем средств на информационные технологии. Для ФНС власти выделят 82,36 млрд рублей, 80 млрд из которых пойдут на закупку разработок. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Общий бюджет на информатизацию составит 316,79 млрд руб., что на 27,2% (или 67,67 млрд) больше, чем годом ранее. Доля ИТ в общих госзакупках вырастет до 9,1%. На ФНС приходится около 26% всех средств, Минцифры — 20,6%, Федеральное казначейство — 8,2%. Остальное распределят между 78 другими ведомствами и организациями.

Увеличение расходов на цифровую инфраструктуру совпадает с планируемой налоговой корректировкой. Минфин предлагает в 2026 году повысить НДС с 20% до 22% (по словам главы ведомства Антона Силуанова — ради укрепления обороноспособности и безопасности), а также обсуждается понижение порога для применения УСН и отмена льготных ставок страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

Ранее Государственная дума в первом чтении одобрила поправки в федеральный бюджет на 2025–2027 годы. Известно, что инфляция ожидается на уровне 6,8%. При это нефтегазовые доходы страны в этот раз будут больше запланированных.