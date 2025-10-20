Сектор Газа
20 октября, 11:16

Сырки «РостАгроКомплекса» могут вызывать расстройство из-за 10-кратного избытка дрожжей

Обложка © «РостАгроКомплекс»

Творожные сырки «РостАгроКомплекс» могут вызвать вздутие и расстройство ЖКТ. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, в образце продукта нашли почти десятикратное превышение дрожжей.

Для экспертизы использовался творожной сырок с ароматом ванили жирностью 16,5% и массой 90 грамм. Пробы для исследования были отобраны в одном из столичных магазинов торговой сети «Пятёрочка» на Русаковской улице.

Такое нарушение, по мнению экспертов, свидетельствует о сбоях в технологии производства, которые способны привести к развитию патогенных микроорганизмов и отравлению, а также вызвать расстройства ЖКТ — вздутие и дискомфорт.

Ранее Life.ru сообщал, что в ультрапастеризованных сливках для взбивания бренда Lactica, произведённых компанией «Лактис», был обнаружен опасный для здоровья препарат фенилбутазон. Специалисты ФГБУ ВНИИЗЖ в ходе сентябрьской проверки выявили в продукции 1,5 мкг/кг этого вещества, способного провоцировать у человека тахикардию и расстройство пищеварения. Эксперты пришли к выводу, что на предприятии отсутствовал должный контроль за качеством как поступающего сырья, так и готовой продукции. По результатам проверки руководству завода было вынесено официальное предостережение о необходимости устранить нарушения.

