Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя получил новую высокую должность. Он был назначен полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе. Указ издал президент Владимир Путин.