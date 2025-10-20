Сектор Газа
20 октября, 09:56

Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям

Игорь Маслов. Обложка © Парламент Республики Южная Осетия

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Маслова Игоря Венидиктовича от должности начальника Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя получил новую высокую должность. Он был назначен полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе. Указ издал президент Владимир Путин.

