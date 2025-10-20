Сектор Газа
Регион
20 октября, 10:24

На Солнце произошла сильная вспышка класса M

Обложка © freepik

На Солнце учёные зафиксировали очередную сильную вспышку уровня М. Об этом сообщили в лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Показания сняты в 08:27 (по Москве).

Как уточнили эксперты, активность Солнца должна стабилизироваться уже сегодня, 20 октября. Последние дни геомагнитная обстановка продолжает оставаться достаточно спокойной, иногда переходя в разряд умеренной. В ближайшей перспективе также не ожидается волнений, отметили специалисты.

«На Солнце отсутствуют какие-либо факторы, способные ухудшить геомагнитную обстановку в среднесрочной перспективе, то есть на ближайшие пять-семь дней. В этой связи ожидается довольно продолжительное затишье», — говорится на сайте лаборатории.

Life.ru узнал лучшие способы утихомирить нервы в разгар сильнейшей магнитной бури

Ранее сообщалось, что две кометы сгорели в солнечной атмосфере с небольшим интервалом времени. Кометы сформировались из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования Солнечной системы и являются одними из древнейших тел, некоторые из которых, возможно, старше Солнца.

