Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 10:15

Певица Наталья Подольская назвала книгу, которая довела её до слез

Наталья Подольская. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Наталья Подольская. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Роман «Овод» британской писательницы Этель Лилиан Войнич способен вызывать сильные эмоциональные переживания у читателей, рассказала певица Наталья Подольская в беседе с корреспондентом Пятого канала. По её словам, в школьные годы она дочитывала эту книгу в туалете со слезами на глазах, из-за чего опоздала на урок и была в расстроенном состоянии.

Наталья Подольская назвала книгу, которая довела её до слез. Видео © Пятый канал

«Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Нужно всё читать про любовь», — подчеркнула звезда.

Она также отметила важность чтения для детей и подростков, подчеркнув, что современные молодые люди слишком мало времени уделяют литературе. К слову, роман «Овод», написанный в 1897 году, остаётся актуальным благодаря теме самоотверженности, внутренней борьбы и идеализма главного героя Артура Бертона.

Учебник по химии, «История Рима», «Исповедь»: Что и зачем читают герои отечественного кино
Учебник по химии, «История Рима», «Исповедь»: Что и зачем читают герои отечественного кино

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров отказывается помогать наследникам с уроками. Он признался, что не понимает нынешний курс математики за 5 класс, хотя в своё время окончил школу с золотой медалью. Артист также подчеркнул, что Алла-Виктория и Мартин не ходят к репетитору. Зато у них есть возможность дополнительно после уроков заниматься с педагогами в школе.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Наталья Подольская (певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar