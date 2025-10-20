Певица Наталья Подольская назвала книгу, которая довела её до слез

Роман «Овод» британской писательницы Этель Лилиан Войнич способен вызывать сильные эмоциональные переживания у читателей, рассказала певица Наталья Подольская в беседе с корреспондентом Пятого канала. По её словам, в школьные годы она дочитывала эту книгу в туалете со слезами на глазах, из-за чего опоздала на урок и была в расстроенном состоянии.

Наталья Подольская назвала книгу, которая довела её до слез. Видео © Пятый канал

«Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Нужно всё читать про любовь», — подчеркнула звезда.

Она также отметила важность чтения для детей и подростков, подчеркнув, что современные молодые люди слишком мало времени уделяют литературе. К слову, роман «Овод», написанный в 1897 году, остаётся актуальным благодаря теме самоотверженности, внутренней борьбы и идеализма главного героя Артура Бертона.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров отказывается помогать наследникам с уроками. Он признался, что не понимает нынешний курс математики за 5 класс, хотя в своё время окончил школу с золотой медалью. Артист также подчеркнул, что Алла-Виктория и Мартин не ходят к репетитору. Зато у них есть возможность дополнительно после уроков заниматься с педагогами в школе.