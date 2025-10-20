Поддубный назвал цель мощного удара Армии РФ по порту Одессы

Российские вооружённые силы нанесли удар по порту в Одессе в ночь на 20 октября. Целью удара стал груз, прибывший из Румынии. Эту информацию раскрыл военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Важный военный груз уничтожен в одесском порту Южный. Место удара до сих пор охвачено огнём», — сказано в публикации.

Более подробная информация о характере груза не приводится.

Напомним, что ночью на 20 октября в Одесской области прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Также сообщалось о пожаре в районе порта и одного из предприятий в городе Южный. Кроме того, взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области.